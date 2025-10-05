Forza Italia | 7 ottobre minuto di silenzio a Tursi per le vittime israeliane dell' attacco di Hamas
In vista del Consiglio comunale del prossimo martedì 7 ottobre, il capogruppo di Forza Italia Mario Mascia ha presentato un ordine del giorno straordinario, che verrà sottoposto alla conferenza dei capigruppo, per riservare un minuto di raccoglimento in apertura della prossima seduta, che cade a. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
In questa notizia si parla di: forza - italia
Forza Italia Giovani Benevento al fianco di Coldiretti: “Difendiamo il Sannio e il Made in Italy”
Giustizia, sì alle carriere separate. Forza Italia celebra Berlusconi nel giorno dei duelli: «Così il suo sogno diventa realtà»
Palestina, Forza Italia replica ad Anselmo: "La Giunta non è rimasta in silenzio"
Nella notte tra il 3 e il 4 ottobre del 1226, 799 anni fa, moriva San Francesco. I suoi valori e il suo esempio sulla carità, l’attenzione verso il creato sono tutt’ora un faro per noi di Forza Italia. - X Vai su X
Regionali in Campania. Forza Italia presenta, ufficialmente, la lista dei candidati al Consiglio Regionale in Provincia di Salerno. #regionali2025 #campania2025 #elezioniregionali2025 #forzaitalia #forzaitaliacampania #AgendaPolitica https://www.agendapoli - facebook.com Vai su Facebook
Forza Italia: "7 ottobre, minuto di silenzio a Tursi per le vittime israeliane dell'attacco di Hamas" - La proposta del capogruppo Mario Mascia in occasione della prossima seduta del consiglio comunale ... Da genovatoday.it
Israele-Hamas, Mascia propone un minuto di silenzio in consiglio comunale il 7 ottobre - Un minuto di silenzio in consiglio comunale a due anni esatti dal 7 ottobre, data della strage compiuta da Hamas che ha provocato la morte di quasi 1. Scrive msn.com