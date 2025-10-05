Forum Sicurezza Capri 2025 | una giornata dedicata alla cultura della prevenzione e alla sicurezza in tutte le sue sfaccettature

Si è svolto venerdì 3 ottobre, presso il Centro Congressi di Capri, il Forum Sicurezza Capri 2025, una giornata interamente dedicata alla prevenzione, alla sensibilizzazione e alla promozione della cultura della sicurezza, promossa dal Comune di Capri con il sostegno della Regione Campania. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: forum - sicurezza

Cnpr forum: Sicurezza sul lavoro, controlli rigorosi sui luoghi sensibili

Il 3 ottobre a Capri si svolge il Forum Sicurezza 2025 con patrocinio Inail Campania. Focus su salute nei luoghi di lavoro (PP03) e sicurezza negli ambienti di vita (PP05). Al centro, prevenzione, stili di vita sani e confronto su buone prassi. http://urly.it/31cb86 - X Vai su X

#Catania, Enrico Trantino Sindaco ai microfoni del #QdS per affrontare la questione #sicurezza e #parcheggiatoriabusivi e le misure previste dal Comune di Catania a tutela dei cittadini e della legalità. L'anteprima del Forum in uscita nei prossimi giorni http - facebook.com Vai su Facebook

Forum Sicurezza Capri 2025: una giornata dedicata alla cultura della prevenzione e alla sicurezza in tutte le sue sfaccettature - Si è svolto venerdì 3 ottobre, presso il Centro Congressi di Capri, il Forum Sicurezza Capri 2025, una giornata interamente dedicata alla prevenzione, alla sensibilizzazione e alla promozione della ... Secondo napolitoday.it

Capri, possibile superare l’overtourism e mantenere il mito - Nella Sala del Consiglio Comunale di Capri si è tracciato un bilancio della stagione 2025 che sta per chiudere, affrontando i problemi strategici e operativi per trovare soluzioni di buon senso. Da 2anews.it