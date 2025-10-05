Forum Sicurezza Capri 2025 | una giornata dedicata alla cultura della prevenzione e alla sicurezza in tutte le sue sfaccettature

Napolitoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolto venerdì 3 ottobre, presso il Centro Congressi di Capri, il Forum Sicurezza Capri 2025, una giornata interamente dedicata alla prevenzione, alla sensibilizzazione e alla promozione della cultura della sicurezza, promossa dal Comune di Capri con il sostegno della Regione Campania. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: forum - sicurezza

Cnpr forum: Sicurezza sul lavoro, controlli rigorosi sui luoghi sensibili

Forum Sicurezza Capri 2025: una giornata dedicata alla cultura della prevenzione e alla sicurezza in tutte le sue sfaccettature - Si è svolto venerdì 3 ottobre, presso il Centro Congressi di Capri, il Forum Sicurezza Capri 2025, una giornata interamente dedicata alla prevenzione, alla sensibilizzazione e alla promozione della ... Secondo napolitoday.it

forum sicurezza capri 2025Capri, possibile superare l’overtourism e mantenere il mito - Nella Sala del Consiglio Comunale di Capri si è tracciato un bilancio della stagione 2025 che sta per chiudere, affrontando i problemi strategici e operativi per trovare soluzioni di buon senso. Da 2anews.it

Cerca Video su questo argomento: Forum Sicurezza Capri 2025