CAMAIORE Conto alla rovescia per l'ottava edizione del Forum Internazionale della Formazione, che si terrà il 18 e 19 ottobre al Teatro dell'Olivo a Camaiore. Al centro della riflessione il tema della "Bellezza", esplorata in tutte le sue sfaccettature: da quella interiore del microcosmo alla "grande bellezza" del macrocosmo. Il programma si articola in due giornate complementari. Sabato 18, dopo i saluti di benvenuto e il seminario di apertura dedicato al tema centrale, la giornata proseguirà con tre percorsi tematici differenziati: il Percorso Rosso esplorerà "Interiorità e Bellezza" con l'intervento della scrittrice Chiara Gamberale su "La bellezza di essere uguali solo a noi stessi", il Percorso Verde affronterà "Il Paradosso della Bellezza" con Maurizio Ferraris che indagherà il legame paradossale fra bellezza e tristezza, mentre il Percorso Azzurro accoglierà Serena Dandini, scrittrice e autrice televisiva, per una riflessione dal titolo "Bellezza: sostantivo femminile.

Forum della Formazione. La bellezza al centro delle due giornate