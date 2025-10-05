Formula1 Russell trionfa a Singapore | dominio Mercedes
Roma, 5 ott. (askanews) – George Russell conquista il Gran Premio di Singapore con una gara impeccabile dall’inizio alla fine, firmando la sua seconda vittoria stagionale dopo una prova di forza senza sbavature. Partito dalla pole, l’inglese della Mercedes scatta perfettamente al via, resiste all’attacco di Max Verstappen e costruisce giro dopo giro un margine di sicurezza che nessuno riesce mai davvero a mettere in discussione. Dietro di lui, l’olandese della Red Bull si difende con mestiere dagli assalti delle due McLaren, con Lando Norris e Oscar Piastri protagonisti di un duello acceso e non privo di tensione interna. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: formula1 - russell
Formula1, Verstappen domina anche a Baku: Russell e Sainz podio
Formula1, Russell imprendibile a Singapore: è sua la pole
#Formula1, #Russell trionfa a #SingaporeGP2025 : dominio #Mercedes - facebook.com Vai su Facebook
#F1 #Formula1 George #Russell su Mercedes ha vinto il #SingaporeGP. Secondo posto per Max #Verstappen (Red Bull), terza la McLaren di Lando #Norris. Al 6° posto, la Ferrari di Charles Leclerc. La #McLaren ha vinto il mondiale costruttori. - X Vai su X
Formula1, Russell trionfa a Singapore: dominio Mercedes - (askanews) – George Russell conquista il Gran Premio di Singapore con una gara impeccabile dall’inizio alla fine, firmando la sua seconda vittoria stagionale dopo una prova di forza senza ... Riporta msn.com
Formula 1, GP Singapore 2025: Russell vince e la McLaren conquista il titolo Costruttori - La Formula 1 regala spettacolo a Marina Bay, dove George Russell trionfa nel GP di Singapore 2025, diciottesima gara della stagione. Scrive atomheartmagazine.com