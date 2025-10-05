Formula1 Leclerc | Tutta la gara in gestione freni
Roma, 5 ott. (askanews) – “Penso che abbiamo preso comunque 15 secondi nei ultimi dieci o quindici giri anche se non sono stati rappresentativi. Ho dovuto gestire i freni praticamente per tutta la gara e quello non è stato il massimo”. Così Charles Leclerc dopo il Gp di Indonesia che lo ha visto chiudere sesto. “Credo che tutti dovessero occuparsi un po’ di gestire i freni su una pista così, ma forse per noi la cosa è stata abbastanza esagerata. Soprattutto alla fine è stato molto difficile, ma comunque già dal primo giro, dopo i sorpassi, fino agli ultimi è stata una giornata molto complicata”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: formula1 - leclerc
