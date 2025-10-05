Formula 1 Singapore | vittoria per George Russell Antonelli protagonista della top five
George Russell centra la sua seconda vittoria stagionale e la quinta in carriera a Singapore, replicando il successo ottenuto in Canada a fine primavera. Partito dalla pole position, il pilota inglese della McLaren ha imposto sin dall’inizio il suo ritmo, non lasciando spazio agli avversari, incluso Max Verstappen, che lo affiancava all’esterno della prima fila. L’olandese, pur montando le gomme soft per tentare la rimonta, non è riuscito a insidiare il comando e ha concluso secondo, precedendo Lando Norris e Oscar Piastri, entrambi piloti McLaren. Con questo risultato, il team di Woking conquista con largo anticipo il decimo titolo Costruttori, per il secondo anno consecutivo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
