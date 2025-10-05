Formula 1 Gp Singapore | vittoria di Russell davanti a Verstappen McLaren campione costruttori
George Russell domina e vince il GP di Singapore di F1 a Marina Bay. Il pilota della Mercedes si impone sulla Red Bull di Max Verstappen che ha provato fino alla fine a superarlo L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Partner dal 2008: le luci Made in Forlì accendono i riflettori sul Gran premio di Formula uno a Singapore
Formula 1, il Mondiale fa tappa a Singapore: Ferrari attesa alla sfida in notturna
Formula 1, GP Singapore: gli orari di TV8 e Sky e dove vedere la F1 in TV e streaming
F1 Gp Singapore, la gara in diretta: Russell vince davanti a Verstappen e Norris. McLaren conquista il Mondiale costruttori. Leclerc sesto e Hamilton 7° - La Ferrari delude ancora: nel finale Hamilton crolla per un guaio ai freni ... Si legge su corriere.it
F1 Gp Singapore: Russell domina davanti a Verstappen e Norris. Ordine d’arrivo. Titolo costruttori alla McLaren - L'inglese di Mercedes conquista il suo quinto successo in carriera, Verstappen e Norris guadagnano punti sul leader Mondiale. sport.quotidiano.net scrive