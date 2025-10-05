Formula 1 Gp Singapore | vittoria di Russell davanti a Verstappen McLaren campione costruttori

Firenzepost.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

George Russell domina e vince il GP di Singapore di F1 a Marina Bay. Il pilota della Mercedes si impone sulla Red Bull di Max Verstappen che ha provato fino alla fine a superarlo L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

formula 1 gp singapore vittoria di russell davanti a verstappen mclaren campione costruttori

© Firenzepost.it - Formula 1, Gp Singapore: vittoria di Russell davanti a Verstappen. McLaren campione costruttori

In questa notizia si parla di: formula - singapore

Partner dal 2008: le luci Made in Forlì accendono i riflettori sul Gran premio di Formula uno a Singapore

Formula 1, il Mondiale fa tappa a Singapore: Ferrari attesa alla sfida in notturna

Formula 1, GP Singapore: gli orari di TV8 e Sky e dove vedere la F1 in TV e streaming

