Formula 1 GP Singapore 2025 | Russell vince e la McLaren conquista il titolo Costruttori

La Formula 1 regala spettacolo a Marina Bay, dove George Russell trionfa nel GP di Singapore 2025, diciottesima gara della stagione. Il pilota Mercedes ha condotto una gara perfetta dall’inizio alla fine, resistendo alla pressione di Max Verstappen, secondo sotto la bandiera a scacchi, e di Lando Norris, che completa il podio. Indice. Russell domina, Verstappen e Norris sul podio. McLaren campione del mondo Costruttori 2025. GP Singapore 2025: i risultati. Classifica Piloti Formula 1 2025 dopo GP Singapore 2025. Classifica Team Formula 1 2025 dopo GP Singapore 2025. Russell domina, Verstappen e Norris sul podio. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

