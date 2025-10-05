Formazioni ufficiali Juve Milan | le scelte di Tudor e di Allegri

Formazioni ufficiali Juve Milan, tutti gli aggiornamenti sulle scelte dei due mister: ecco su chi punta Tudor. Una scelta a sorpresa, una mossa che spariglia le carte nella partita più importante. Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Juventus – Milan e Igor Tudor ha sciolto gli ultimi dubbi, con una decisione clamorosa in difesa: a prendere il posto dell’infortunato Bremer sarà Daniele Rugani. JUVE MILAN LIVE Con il leader brasiliano non convocato, tutti si aspettavano un adattamento o il lancio di un giovane, invece il tecnico croato ha deciso di affidarsi all’esperienza. Per Rugani, difensore classe 1994, si tratta dell’esordio assoluto da titolare in questa stagione: finora aveva collezionato zero minuti in campionato e appena 11 in Champions League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

