Formazioni ufficiali Inter U23 Ospitaletto | le scelte di Vecchi e Quaresmini

Inter News 24 per la sfida valevole per l'8° turno del girone A di Serie C. Dopo il successo contro il Lumezzane, l' Inter U23 di Stefano Vecchi si prepara ad affrontare l' Ospitaletto, gara valida per l'ottava giornata del girone A di Serie C, con fischio d'inizio alle 20:30. Il tecnico nerazzurro conferma il modulo 3-5-2, puntando sul portiere Calligaris, con Stante, Prestia e Alexiou a formare il trio difensivo. In mezzo al campo spazio a Cinquegrano, Kaczmarski, Fiordilino, Kamaté e Cocchi, mentre il reparto offensivo sarà guidato da La Gumina e Spinaccè.

