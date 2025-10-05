Formazioni ufficiali Fiorentina Roma ecco gli schieramenti

Calcionews24.com | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Formazioni ufficiali Fiorentina Roma, le scelte in vista del match di Serie A. Il punto Oggi la sfida valida per l’attuale giornata di Serie A Fiorentina Roma. Ecco gli schieramenti del match. FIORENTINA (3-5-1-1): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fazzini, Gosens; Gudmundsson; Kean. ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Wesley, Cristante, Koné, Tsimikas; . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

formazioni ufficiali fiorentina roma ecco gli schieramenti

© Calcionews24.com - Formazioni ufficiali Fiorentina Roma, ecco gli schieramenti

In questa notizia si parla di: formazioni - ufficiali

Brasile-Cile (Qualificazioni Mondiali Sudamerica, 05-09-2025 ore 02:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Ancelotti già qualificato

Formazioni ufficiali Chelsea PSG, le scelte dei tecnici

LIVE Italia-Norvegia, Europei calcio femminile 2025 in DIRETTA: le formazioni ufficiali! Girelli e Cantore al via per Soncin

formazioni ufficiali fiorentina romaFiorentinaRoma: ecco le formazioni ufficiali! - Oggi Fiorentina – Roma: formazioni ufficiali, ecco tutte le info in merito alla sfida valevole per la sesta giornata di Serie A. Lo riporta generationsport.it

formazioni ufficiali fiorentina romaFiorentina-Roma, formazioni ufficiali: Baldanzi dal 1' con Soulé e Dovbyk, c'è Gudmundsson. Dove vederla in tv e streaming - Sarà un ritorno al passato per Edin Dzeko che si candida ad una maglia da ... Come scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Formazioni Ufficiali Fiorentina Roma