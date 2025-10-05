Formazioni ufficiali Bologna Pisa le scelte in vista del match di Serie A
. Il punto Oggi la sfida valida per l’attuale giornata di Serie A Bologna Pisa. Ecco gli schieramenti del match. BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Lucumì, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga. PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Akinsanmiro, Marin, Vural, Leris; Tramoni, Nzola. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
