Formazioni ufficiali Bologna Pisa le scelte in vista del match di Serie A

Calcionews24.com | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Il punto Oggi la sfida valida per l’attuale giornata di Serie A Bologna Pisa. Ecco gli schieramenti del match. BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Heggem, Lucumì, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga. PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Akinsanmiro, Marin, Vural, Leris; Tramoni, Nzola. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

formazioni ufficiali bologna pisa le scelte in vista del match di serie a

© Calcionews24.com - Formazioni ufficiali Bologna Pisa, le scelte in vista del match di Serie A

In questa notizia si parla di: formazioni - ufficiali

Brasile-Cile (Qualificazioni Mondiali Sudamerica, 05-09-2025 ore 02:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Ancelotti già qualificato

Formazioni ufficiali Chelsea PSG, le scelte dei tecnici

LIVE Italia-Norvegia, Europei calcio femminile 2025 in DIRETTA: le formazioni ufficiali! Girelli e Cantore al via per Soncin

formazioni ufficiali bologna pisaBolognaPisa: ecco le formazioni ufficiali - Pisa: ecco le formazioni ufficiali della sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie A ... Secondo generationsport.it

formazioni ufficiali bologna pisaBologna-Pisa, le formazioni ufficiali - Le scelte di Vincenzo Italiano e Alberto Gilardino per la gara tra il Bologna e il Pisa in programma per le 15:00 ... Si legge su gianlucadimarzio.com

Cerca Video su questo argomento: Formazioni Ufficiali Bologna Pisa