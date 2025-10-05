Formazione confermata come Lewandowski e Araujo tornano
2025-10-05 15:12:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Il Barcellona spera di riprendersi dalla loro prima sconfitta della stagione questo pomeriggio quando visitano il Siviglia. La squadra di Hansi Flick è stata battuta 2-1 da Paris Saint-Germain in Champions League di Midkeek, i campioni in carica che lo hanno vinto in ritardo grazie a un goal di Goncalo Ramos. I catalani sono stati forti a La Liga e una vittoria questo pomeriggio li sparirà in cima al tavolo, sopra il Real Madrid, che ieri ha battuto Villarreal. Il Siviglia inizia la giornata al decimo dopo la vittoria dello scorso fine settimana su Rayo Vallecano. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
