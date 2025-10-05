È un duro banco di prova quello che oggi, palla a due alle 18, attende l’ Unieuro Forlì sul parquet del PalaSojourner di Rieti contro i padroni di casa della Sebastiani. Se nella città laziale sono più i dolori che le gioie raccolte da parte della prima squadra forlivese, a maggior ragione incerto è il pronostico contro una squadra ostica che nelle prime due giornate ha saputo prima perdere contro una buona Avellino per 60-72 (diventando però virale sul web per le accuse e le critiche mosse alla squadra nella conferenza stampa post partita da parte di un giornalista del posto) e poi sbancare per 75-77 il difficilissimo parquet del Flaminio di Rimini contro una delle favorite al salto di categoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Forlì scopri chi sei. E chi è Rieti. Laziali dai due volti in questo avvio