forbidden fruit trame dal 6 al 10 ottobre 2025

Lunedì 6 ottobre I sentimenti tra Alihan e Zeynep, nonostante il matrimonio di lui con Ender, restano forti e contrastanti. Durante una cena, la tensione esplode: Ender li affronta pubblicamente, portando a una situazione carica di imbarazzo. Il matrimonio tra Ender e Alihan è solo di facciata, ma Ender pretende di mantenere le apparenze e minaccia Alihan quando lo scopre con Zeynep. Tuttavia, Alihan non ha intenzione di rinunciare a lei e mette Ender di fronte a una dura realtà: non si piegherà alle sue regole. Martedì 7 ottobre Yildiz, ormai esasperata dalla sua vita con Halit, prende una decisione drastica: fa le valigie e se ne va via di casa.

