Forbidden Fruit anticipazioni 6 ottobre | Ender minaccia Alihan ma lui non si lascia manipolare
Tutti gli intrighi, gli amori e le vendette che vedremo nella prossima puntata della soap turca, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 Nuovo appuntamento domani alle 14.10 con Forbidden Fruit, la dizi turca in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì. Nell' episodio di lunedì 6 ottobre vedremo Ender minacciare ALihan, il quale nonostante sia sposato con lei, non smette di provare una forte attrazione per Zeynep. Ma vediamo più nel dettaglio cosa accadrà nella prossima puntata della soap. Dov'eravamo rimasti Negli ultimi episodi, la situazione è precipitata: Yildiz ha litigato con Halit e si è rifugiata a Sapanca, dove Kemal l'ha raggiunta, rischiando che Halit scoprisse tutto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Forbidden fruit: scopri la nuova soap turca di canale 5
Forbidden fruit 2025: seduzioni, ricatti e rivelazioni sorprendenti
Forbidden Fruit a che ora inizia e finisce oggi, 17 luglio 2025
«Non farò mai quello che vuoi tu, smettila di provarci! » Alihan non ci sta a farsi mettere i piedi in testa da Ender, e questa volta la situazione degenera davvero. Le anticipazioni della puntata di Forbidden Fruit in programma il 6 ottobre 2025 su Canale 5 racco
