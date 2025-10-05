Tutti gli intrighi, gli amori e le vendette che vedremo nella prossima puntata della soap turca, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 Nuovo appuntamento domani alle 14.10 con Forbidden Fruit, la dizi turca in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì. Nell' episodio di lunedì 6 ottobre vedremo Ender minacciare ALihan, il quale nonostante sia sposato con lei, non smette di provare una forte attrazione per Zeynep. Ma vediamo più nel dettaglio cosa accadrà nella prossima puntata della soap. Dov'eravamo rimasti Negli ultimi episodi, la situazione è precipitata: Yildiz ha litigato con Halit e si è rifugiata a Sapanca, dove Kemal l'ha raggiunta, rischiando che Halit scoprisse tutto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Forbidden Fruit, anticipazioni 6 ottobre: Ender minaccia Alihan, ma lui non si lascia manipolare