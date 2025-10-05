Fontana di piazza festa per i 150 anni Inaugurato il restauro da 40mila euro

Si è tenuta ieri a Pievepelago la festa per i 150 anni (con inaugurazione del recente restauro ) della Fontana di piazza Domenico Ricci, simbolo del paese. Dopo un secolo e mezzo la ‘Fontana di piazza’ (com’è conosciuta) necessitava infatti interventi di salvaguardia, illustrati dal presidente Accademia Scoltenna Livio Migliori e dal sindaco Corrado Ferroni. L’accurato progetto è stato curato dall’ architetto Massimo Gasperini di Pisa, i lavori sono stati realizzati dalla ditta Mi.Co. specializzata in opere di restauro monumenti, per un importo complessivo di 40mila euro finanziati con un mutuo comunale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

