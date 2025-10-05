fondi regionali per i cappuccini e un grande parco per il nuovo nido

Raccoglie consensi e soddisfazioni, anche da parte dalle forze politiche di opposizione, con in testa Nicola Fanini di Fratelli d’Italia, tra i promotori di una raccolta firme a tema, la notizia annunciata dal sindaco Andrea Baldini in merito all’ ampliamento delle ore di funzionamento della biblioteca comunale "Bertoldi", che mesi orsono erano state ridotte, con la chiusura del sabato pomeriggio, sollevando un vespaio di polemiche e lamentele non solo da parte degli utenti della lettura. Si torna insomma a com’era prima. "Con questo intervento – spiega il primo cittadino Andrea Baldini – diamo sostanza ad uno dei tanti servizi messi in campo per l’intero territorio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

