follogav cambiare rotta ma arriva il forte siena

Dopo due sconfitte di fila il Follonica Gavorrano prova a rimettersi in carreggiata. Oggi alle 15, per la sesta giornata di serie D, arriva però il Siena, reduce dal successo per 2-0 ottenuto all’Artemio Franchi contro la Terranuova Traiana. I bianconeri si presentano con una buona terza posizione in classifica, con 10 punti conquistati frutto di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta e un ruolino di 7 gol segnati e 2 subiti. Per il Follonica Gavorrano i punti in classifica sono invece ancora 7 dopo la sconfitta di Prato per 2-0, la seconda consecutiva in campionato dopo quella con la Terranuova Traiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

