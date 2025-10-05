Follia ai Campionati Europei di ciclismo | Ayuso rischia di schiantarsi su un bidone della spazzatura
Momenti di panico durante i Campionati Europei di ciclismo quando lo spagnolo Juan Ayuso ha rischiato un incidente ai limiti del surreale, schivando lungo il tracciato un bidone della spazzatura a bordo carreggiata e "nascosto" dai tifosi festanti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: follia - campionati
Oggi voglio raccontarti il discorso che ha cambiato la mia carriera. Maggio 2020: vinco i Campionati Europei di Public Speaking in lingua tedesca con “Wahnsinn” – follia. Follia sì, ma una delle più belle della mia vita. Per prepararmi ho lavorato con un coach, - facebook.com Vai su Facebook
Follia ai Campionati Europei di ciclismo: Ayuso rischia di schiantarsi su un bidone della spazzatura - Momenti di panico durante i Campionati Europei di ciclismo quando lo spagnolo Juan Ayuso ha rischiato un incidente ai limiti del surreale, schivando lungo ... Segnala fanpage.it
Europei di ciclismo, la gara elite in diretta live - La rassegna continentale in Francia finisce con la corsa più attesa, la prova maschile in linea elite. Secondo sport.sky.it