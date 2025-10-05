Follia ai Campionati Europei di ciclismo | Ayuso rischia di schiantarsi su un bidone della spazzatura

Fanpage.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di panico durante i Campionati Europei di ciclismo quando lo spagnolo Juan Ayuso ha rischiato un incidente ai limiti del surreale, schivando lungo il tracciato un bidone della spazzatura a bordo carreggiata e "nascosto" dai tifosi festanti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

