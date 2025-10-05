Foggia | pullman danneggiato da una sassata Ieri sera

Poco prima delle otto di sera l’accaduto, in pieno centro a Foggia. Il pullman stava attraversando piazza Göppingen. Qualcuno ha scagliato un sampietrino contro il bus e ha rotto una finestra laterale. Passeggeri e operatori a bordo illesi. Vincenzo delli Carri, segretario provinciale Faisa Cisal di Foggia, secondo quanto riporta Foggia città aperta: “Ancora una volta, Foggia è teatro di un gesto di inciviltà e criminalità che mette a rischio l’incolumità di lavoratori e cittadini. Il lancio di un sanpietrino non è una bravata, è un atto criminale che avrebbe potuto avere conseguenze tragiche. Esprimiamo la nostra solidarietà al collega delle Ferrovie del Gargano, ma questo non basta. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

