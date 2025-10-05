Flottilla il consigliere Paolo Romano | Sono a casa ma c’è chi non è ancora tornato Il mio pensiero a loro e a Gaza

Milano, 5 ottobre 2025 – " Sono da poco a casa dalla mia famiglia. E devo tanto a tutti voi e alle Piazze straordinarie che sto scoprendo in queste ore, quindi grazie". Queste le prime parole scritte sui social dal consigliere regionale Pd della Lombardia, Paolo Romano, atterrato nella notte all'aeroporto di Malpensa, proveniente da Istanbul, dopo aver lasciato Israele dove è stato fermato per aver partecipato alla Global Sumud Flotilla. "C'è però chi non è ancora tornato, come gli altri attivisti, e chi una casa non ce l'ha, come i bambini di Gaza - aggiunge Romano -. Con urgenza continuiamo a pensare a loro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Flottilla, il consigliere Paolo Romano: “Sono a casa, ma c’è chi non è ancora tornato. Il mio pensiero a loro e a Gaza”

