FlotillaTommasi | Una bandiera di Israele vicino a Greta De Montis | Per ore legati sul bus
Tommasi: "Greta Thunberg? L'abbiamo vista dentro e anche al porto: aveva le braccia legate e con una bandiera israeliana vicina, a presa in giro, come le violenze verbali e psicologiche che mettevano in atto sempre". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Flotilla,Tommasi: "Una bandiera di Israele vicino a Greta", De Montis: "Per ore legati sul bus" - L'attivista romano:"Le donne erano in 15 in una cella da 4; noi in dieci in una da 7, con un solo rotolo di carta igienica, senza acqua e con il cibo mangiato per terra" ... Riporta msn.com
Bandiera di Israele in aula. Bagarre in Consiglio - "L’8 ottobre, in seguito all’attacco terroristico di Hamas, avevo chiesto, come ha fatto la Lega ovunque, di esporre in ... Da ilgiorno.it