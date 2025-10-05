Flotilla tra i 26 rimpatriati non c’è Dario Crippa | Sta bene ma in cella condizioni pessime

MISSIONE UMANITARIA. Gli italiani rientrati sabato 4 ottobre in serata. In carcere altri 14, in attesa dell’espulsione coatta. Forte la vicinanza alla famiglia del 25enne bergamasco. «Futura» chiede alla Giunta cittadina una presa di posizione netta. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Flotilla, tra i 26 rimpatriati non c’è Dario Crippa: «Sta bene, ma in cella condizioni pessime»

