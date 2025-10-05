Flotilla Tommasi | Una bandiera di Israele vicino a Greta De Montis | Per ore legati sul bus

Tgcom24.mediaset.it

Tommasi: "Greta Thunberg? L'abbiamo vista dentro e anche al porto: aveva le braccia legate e con una bandiera israeliana vicina, a presa in giro, come le violenze verbali e psicologiche che mettevano in atto sempre". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Flotilla, Saverio Tommasi rientra in Italia: "Botte e insulti in carcere" - Il giornalista di Fanpage, rientrato in Italia dopo la missione della Flotilla, denuncia maltrattamenti, umiliazioni e condizioni disumane durante ... Riporta affaritaliani.it

flotilla tommasi bandiera israeleFlotilla,Tommasi: "Una bandiera di Israele vicino a Greta", De Montis: "Per ore legati sul bus" - L'attivista romano:"Le donne erano in 15 in una cella da 4; noi in dieci in una da 7, con un solo rotolo di carta igienica, senza acqua e con il cibo mangiato per terra" ... Lo riporta msn.com

