“Non c’è stata una decisione di chi torna prima e chi dopo. Ci hanno sottoposto una serie di documenti su cui ci siamo interrogati se firmare o meno”. Così Saverio Tommasi, giornalista di Fanpage.it imbarcato sulla Global Sumud Flotilla, raccontando a margine del festival della testata a Roma la situazione in merito ai rientri degli italiani fermati in Israele. “Nessuno di noi ha deciso di firmare il primo documento sottoposto – spiega il cronista – che è quello che prevedeva un’ammissione di colpa. Noi non abbiamo commesso nessuna colpa, eravamo un movimento umanitario”. Durante la detenzione, racconta ancora Tommasi, non abbiamo avuto la “possibilità di parlare con un avvocato che avevamo scelto, incontrando un giudice, senza la presenza di nessun avvocato, neanche da noi non scelto”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Flotilla, Tommasi: "Tra i 15 italiani rimasti c'è chi ha firmato per tornare"