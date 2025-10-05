Flotilla Tommasi racconta la prigionia | Trattati come le scimmie nei circhi degli anni ' 20
“Sono saliti i militari scelti della marina israeliana con i mitra spianati e i volti completamente coperti. Ci hanno intimato di scendere sottocoperta e lì ci hanno chiusi, finché non siamo arrivati al porto di Ashdod”. Inizia così la testimonianza di Saverio Tommasi, giornalista di Fanpage.it a margine del festival ‘Rumore’ della testata, a Roma, raccontando la sua esperienza nelle carceri israeliane dopo il blocco della Global Sumud Flotilla, di cui era parte dell’equipaggio. “A quel punto è iniziata la parte delle violenze fisiche, verbali e psicologiche – continua il reporter – in particolare a me e a Paolo Romano (consigliere regionale in Lombardia del PD, anche lui membro della Flotilla, ndr) hanno dato tante botte sulla schiena e sulla testa. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: flotilla - tommasi
Gaza brucia, la Flotilla si barcamena: il “dissing” anti-Tommasi e il caso Greta
Flotilla, bufera sul giornalista Saverio Tommasi: “Pubblicizzi il tuo nuovo ristorante, vai a Gaza o a Ibiza?”
Pd, M5S e AVS sulla Flotilla. Intanto il giornalista Tommasi chiede soldi per un ristorante
Flotilla, Saverio Tommasi tornato in Italia: "Botte e insulti in carcere, si chiama tortura" - X Vai su X
Agorà Fanpage.it. . Finalmente Saverio Tommasi, giornalista di Fanpage.it, che era a bordo di una delle navi che si è unita alla Global Sumud Flotilla è tornato a casa. Dopo l'abbordaggio da parte dell'esercito israeliano, è stato portato in un centro detentivo. U - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, Tommasi racconta la prigionia: "Trattati come le scimmie nei circhi degli anni '20" - it a margine del festival 'Rumore' della testata, a Roma, raccontando la sua esperienza nelle carceri israeliane dopo il blocco ... stream24.ilsole24ore.com scrive
Flotilla, gli italiani rientrati da Israele: "Botte, insulti e trattati come animali" - Tommasi, giornalista di Fanpage, e Romano, consigliere regionale lombardo del Pd, raccontano la detenzione e le violenze ... Scrive reggiotv.it