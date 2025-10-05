Flotilla Tommasi racconta la prigionia | Trattati come le scimmie nei circhi degli anni ' 20

“Sono saliti i militari scelti della marina israeliana con i mitra spianati e i volti completamente coperti. Ci hanno intimato di scendere sottocoperta e lì ci hanno chiusi, finché non siamo arrivati al porto di Ashdod”. Inizia così la testimonianza di Saverio Tommasi, giornalista di Fanpage.it a margine del festival ‘Rumore’ della testata, a Roma, raccontando la sua esperienza nelle carceri israeliane dopo il blocco della Global Sumud Flotilla, di cui era parte dell’equipaggio. “A quel punto è iniziata la parte delle violenze fisiche, verbali e psicologiche – continua il reporter – in particolare a me e a Paolo Romano (consigliere regionale in Lombardia del PD, anche lui membro della Flotilla, ndr) hanno dato tante botte sulla schiena e sulla testa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

