Gli ultimi attivisti della Global Sumud Flotilla detenuti ancora in carcere lasceranno domani Israele. A dirlo è il ministro degli Esteri Antonio Tajani specificando che “partiranno domani con un volo charter per Atene” e che “saranno assistiti dalla nostra ambasciata sia alla partenza e poi in Grecia nel trasferimento verso l’Italia“. Il vicepremier forzista conclude . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Flotilla, Tajani: “Ultimi italiani partiranno domani da Israele”

Antonio Tajani ha detto che gli ultimi 15 cittadini italiani fermati a bordo delle barche della Flotilla lasceranno Israele lunedì - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha detto che gli ultimi 15 cittadini italiani che erano stati arrestati dai militari israeliani durante l’abbordaggio delle barche della Global Sumud Flotilla l ... Da ilpost.it

Flotilla, gli ultimi 15 detenuti da Israele domani ritornano in Italia via Atene - Dopo una serie di contatti tra il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e altri diplomatici con la controparte israeliana, l’impasse si è sbloccata ... Lo riporta repubblica.it