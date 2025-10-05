Flotilla Tajani | Ultimi italiani partiranno domani da Israele

Gli ultimi attivisti della Global Sumud Flotilla detenuti ancora in carcere lasceranno domani Israele. A dirlo è il ministro degli Esteri Antonio Tajani specificando che “partiranno domani con un volo charter per Atene” e che “saranno assistiti dalla nostra ambasciata sia alla partenza e poi in Grecia nel trasferimento verso l’Italia“. Il vicepremier forzista conclude . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

