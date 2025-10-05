Flotilla Tajani | Domani rientrano gli ultimi 15 italiani Gli attivisti | Trattati come scimmie al circo Il racconto della detenzione e il mistero degli aiuti

I 15 italiani della Global Sumud Flotilla ancora trattenuti in Israele partiranno domani, lunedì 6 ottobre, con un volo charter diretto ad Atene, insieme ad altri attivisti greci coinvolti nella missione umanitaria. I primi 26 connazionali erano già rientrati nella notte tra ieri e oggi, atterrando tra Milano e Roma. Venerdì scorso erano già tornati in Italia quattro parlamentari. Inizialmente, per il gruppo rimasto si prevedeva l’espulsione tramite procedura giudiziaria. Lo stallo si è però sbloccato grazie a una serie di contatti diplomatici tra il ministro degli Esteri Antonio Tajani e le autorità israeliane, come confermato a Repubblica da fonti italiane. 🔗 Leggi su Open.online

