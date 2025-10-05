Flotilla Schlein accoglie a Malpensa gli attivisti espulsi da Israele | tra loro il consigliere Romano

Lapresse.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La segretaria del Pd, Elly Schlein, ha accolto nella notte all’aeroporto di Malpensa alcuni degli attivisti della Global Sumud Flotilla espulsi da Israele, arrivati in Italia con un volo proveniente da Istanbul. Tra questi anche il consigliere regionale del Pd della Lombardia, Paolo Romano. Schlein si è intrattenuta per alcuni minuti con i genitori di Romano senza rilasciare dichiarazioni ai giornalisti. Davanti all’uscita arrivi dello scalo erano presenti una trentina di attivisti con bandiere palestinesi e cartelli di benvenuto. Tra le persone giunte a Malpensa anche Yassine Lafram, presidente dell’Unione delle comunità islamiche d’Italia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

flotilla schlein accoglie a malpensa gli attivisti espulsi da israele tra loro il consigliere romano

© Lapresse.it - Flotilla, Schlein accoglie a Malpensa gli attivisti espulsi da Israele: tra loro il consigliere Romano

In questa notizia si parla di: flotilla - schlein

Schlein, governo italiano difenda attivisti Sumud Flotilla

Schlein per la Global Sumud Flotilla: “Fa ciò che dovrebbero fare i governi, l’Italia la protegga”

Mo: Schlein, 'pieno sostegno Pd a Flotilla, a bordo Scotto e Corrado'

flotilla schlein accoglie malpensaFlotilla, Schlein accoglie a Malpensa gli attivisti espulsi da Israele: tra loro il consigliere Romano - La segretaria del Pd, Elly Schlein, ha accolto nella notte all’aeroporto di Malpensa alcuni degli attivisti della Global Sumud Flotilla espulsi da Israele, ... lapresse.it scrive

Flotilla, Schlein: buon vento, Governi Ue tutelino sua incolumità - "Dobbiamo tutti augurare buon vento alla global sumud flottilla che sta partendo in queste ore dalla Sicilia. Si legge su notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Schlein Accoglie Malpensa