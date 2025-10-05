Flotilla Schlein accoglie a Malpensa gli attivisti espulsi da Israele | tra loro il consigliere Romano
La segretaria del Pd, Elly Schlein, ha accolto nella notte all’aeroporto di Malpensa alcuni degli attivisti della Global Sumud Flotilla espulsi da Israele, arrivati in Italia con un volo proveniente da Istanbul. Tra questi anche il consigliere regionale del Pd della Lombardia, Paolo Romano. Schlein si è intrattenuta per alcuni minuti con i genitori di Romano senza rilasciare dichiarazioni ai giornalisti. Davanti all’uscita arrivi dello scalo erano presenti una trentina di attivisti con bandiere palestinesi e cartelli di benvenuto. Tra le persone giunte a Malpensa anche Yassine Lafram, presidente dell’Unione delle comunità islamiche d’Italia. 🔗 Leggi su Lapresse.it
