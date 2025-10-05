Flotilla rientrati nella notte 18 italiani liberati dalle autorità israeliane
Sono 18 i cittadini italiani, parte dei 26 membri della Global Sumud Flotilla liberati dalle autorità israeliane, atterrati intorno alle 23.30 del 4 ottobre all’aeroporto di Fiumicino a bordo di un volo Turkish Airlines. Erano partiti da Eilat alle 13.40 locali (le 12.40 in Italia) su un charter diretto a Istanbul, dove, grazie al supporto del Consolato Generale d’Italia in Turchia, sono stati assistiti nel trasferimento su due diversi collegamenti aerei per il rientro: uno verso Roma e l’altro verso Milano, dove sono atterrati il consigliere regionale Paolo Romano e l’imam di Bologna Yassine Lafram. 🔗 Leggi su Lettera43.it
