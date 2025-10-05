E’ quasi mezzanotte quando a Roma Fiumicino atterrano i 18 attivisti italiani della Global Sumud Flotilla, rilasciati dalle autorità israeliane. Con un volo proveniente da Istanbul, il gruppo è stato accolto allo scalo romano tra cori, applausi e uno sventolio di bandiere, tra cui quella della Palestina e della Cub Trasporti. Al grido, ancora, di . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Flotilla, rientrati in Italia 18 dei 26 attivisti italiani liberati