Flotilla | rientrati 26 attivisti italiani Tajani Altri 15 in stato di fermo

AGI - A tarda sera sono rientrati in Italia altri 26 membri della Global Sumud Flotilla. Di questi, 18 sono atterrati poco prima della mezzanotte a Roma Fiumicino. Il gruppo è giunto con un volo proveniente da Istanbul. Per altri 15 italiani che non hanno firmato il foglio di rilascio volontario si dovrà attendere l'espulsione.  "Altri 15 attivisti rimarranno ancora per due o tre giorni in Israele perché non hanno voluto firmare la liberatoria e quindi dovranno essere giudicati" ha spiegato il ministro degli Affari Esteri,  Antonio Tajani.  "Credo che all'inizio della prossima settimana torneranno in Italia anche loro". 🔗 Leggi su Agi.it

