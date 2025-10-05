Flotilla per Gaza i primi 26 attivisti | Maltrattati e privati di cibo e acqua — Israele | Tutte menzogne

Sono atterrati nella serata di sabato 4 ottobre i primi 26 attivisti italiani della Global Sumud Flotilla, liberati dopo giorni di detenzione in Israele in seguito al sequestro delle imbarcazioni dirette verso Gaza. A bordo del charter proveniente da Istanbul, diciotto sono arrivati all’aeroporto di Fiumicino e altri otto a Malpensa. Tra loro anche il giornalista Saverio Tommasi, il sindacalista Paolo De Montis, Michele Saponara e Cesare Tofani. Tutti raccontano di abusi, condizioni igieniche precarie e violazioni dei diritti umani, simili a quelle denunciate da Greta Thunberg, anche lei fermata durante la missione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

