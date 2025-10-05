Flotilla Paolo Romano torna in Italia dopo il fermo in Israele | Alcuni attivisti non sono ancora rientrati

«Sono da poco a casa dalla mia famiglia. E devo tanto a tutti voi e alle piazze straordinarie che sto scoprendo in queste ore, quindi grazie». Con queste parole, il consigliere regionale lombardo del Partito Democratico Paolo Romano ha annunciato sui social il suo rientro in Italia dopo essere stato fermato in Israele per aver partecipato alla Global Sumud Flotilla. Romano è atterrato nella notte. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Flotilla, Paolo Romano torna in Italia dopo il fermo in Israele: “Alcuni attivisti non sono ancora rientrati”

In questa notizia si parla di: flotilla - paolo

Paolo Romano salperà con la Global Sumud Flotilla per Gaza (con un libro di Benni). Il consigliere lombardo: “Ci mettiamo i corpi”

Paolo Romano: "Salperò con la Global Sumud Flotilla. Ci mettiamo i corpi”

Il consigliere lombardo Paolo Romano: "Salperò con la Global Sumud Flotilla. Ci mettiamo i corpi”

Flotilla, “ci hanno fatto inginocchiare a faccia in giù e se ci muovevamo, ci picchiavano”: lo sfogo del consigliere Pd Paolo Romano - X Vai su X

Il corteo da Porta San Paolo a San Giovanni. All’appuntamento indetto dal Movimento degli studenti palestinesi hanno aderito le realtà a sostegno della Global Sumud Flotilla, dall’Usb a Cgil, Anpi, Arci fino ai collettivi universitari e studenteschi - facebook.com Vai su Facebook

Flotilla, Paolo Romano torna in Italia dopo il fermo in Israele: “Alcuni attivisti non sono ancora rientrati” - E devo tanto a tutti voi e alle piazze straordinarie che sto scoprendo in queste ore, quindi grazie». gazzettadelsud.it scrive

Flotilla, Paolo Romano rientrato in Italia: «Continuiamo a pensare ai bambini di Gaza senza casa» - Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo a informazioni su un dispositivo. Secondo lasicilia.it