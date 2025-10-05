Flotilla Michele Saponara | Noi con fascette strette ai polsi quattro ore al freddo

"E' stata dura - ammette Saponara - ma non è mai stata così dura quanto lo è, ogni giorno, per i gazawi, per tutti i popoli che vivono queste sopraffazioni". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Flotilla, Michele Saponara: "Noi con fascette strette ai polsi, quattro ore al freddo"

Flotilla, ecco tutti i nomi dei 22 italiani arrestati e le barche su cui viaggiavano - "Al momento sarebbero 22 gli italiani fermati" dalle forze israeliane che hanno intercettato la Flotilla per Gaza e "sono tutti in buone condizioni". affaritaliani.it scrive

Flotilla, chi sono e come stanno gli attivisti italiani fermati. Cosa succede ora: il carcere (famoso per i pestaggi) poi il rimpatrio o l'espulsione coatta - Sono 40, per il momento, gli italiani fermati dalle autorità isrealiane che hanno abbordato e preso il controllo di 40 delle 47 barche della Global Sumud Flotilla. Da leggo.it