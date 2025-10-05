Flotilla Margherita Cioppi è tornata a Firenze | Trattati come animali L’abbraccio con la madre

Firenze, 5 ottobre 2025 – Margherita Cioppi è arrivata alla stazione Santa Maria Novella di Firenze intorno alle 19.30 di oggi. La 33enne fiorentina qualche settimana fa è salpata a bordo di ’Karma’ – una barca a vela di 44 piedi – per unirsi alla Global Sumud Flotilla, la spedizione umanitaria partita con l’obiettivo di arrivare a Gaza che il 2 ottobre è stata fermata dalle forze navali di Israele a poche miglia di distanza dal porto di Ashdod. Marco Mori Cioppi è stata arrestata insieme agli oltre 400 attivisti - di cui 46 italiani - che si trovavano a bordo delle barche della flotta. Una volta al porto sono poi stati trasferiti nel carcere di Ketziot e in quello di Saharonim, nel deserto del Negev. 🔗 Leggi su Lanazione.it

