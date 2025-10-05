Flotilla lunedì il bergamasco Dario Crippa tornerà in Italia

Ecodibergamo.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ANNUNCIO. Le dichiarazioni di Tajani, lo ha confermato anche la mamma di Dario Crippa, Marzia Mrchesi: ad avvisarla la Farnesina. Il 25enne sarà rimpatriato nella giornata di lunedì 6 ottobre. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

flotilla luned236 il bergamasco dario crippa torner224 in italia

© Ecodibergamo.it - Flotilla, lunedì il bergamasco Dario Crippa tornerà in Italia

In questa notizia si parla di: flotilla - luned

Flotilla, il bergamasco Dario Crippa tornerà in Italia lunedì - Farà ritorno in Italia lunedì 6 ottobre Dario Crippa, il 25enne bergamasco trattenuto in Israele insieme ad altri attivisti della Sumud Flotilla. Lo riporta bergamonews.it

flotilla luned236 bergamasco darioFlotilla, tra i 26 rimpatriati non c’è Dario Crippa: «Sta bene, ma in cella condizioni pessime» - Forte la vicinanza alla famiglia del 25enne bergamasco. Come scrive ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Luned236 Bergamasco Dario