Flotilla lunedì il bergamasco Dario Crippa tornerà in Italia
L’ANNUNCIO. Le dichiarazioni di Tajani, lo ha confermato anche la mamma di Dario Crippa, Marzia Mrchesi: ad avvisarla la Farnesina. Il 25enne sarà rimpatriato nella giornata di lunedì 6 ottobre. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Lunedì faranno finalmente ritorno a casa gli ultimi attivisti italiani della #Flotilla ancora trattenuti in Israele. - X Vai su X
Intanto la sinistra e i sindacati vogliono bloccare l'Italia per la flotilla.
Flotilla, il bergamasco Dario Crippa tornerà in Italia lunedì - Farà ritorno in Italia lunedì 6 ottobre Dario Crippa, il 25enne bergamasco trattenuto in Israele insieme ad altri attivisti della Sumud Flotilla. Lo riporta bergamonews.it
Flotilla, tra i 26 rimpatriati non c’è Dario Crippa: «Sta bene, ma in cella condizioni pessime» - Forte la vicinanza alla famiglia del 25enne bergamasco. Come scrive ecodibergamo.it