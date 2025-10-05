Flotilla le notizie in diretta sulla guerra a Gaza dopo la liberazione degli attivisti Netanyahu | Piano Trump non andrà avanti senza rilascio ostaggi

Fanpage.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le ultime news sulla liberazione degli attivisti di Global Sumud Flotilla: gli aggiornamenti in diretta dalla guerra tra Israele e Hamas. Domani in Egitto i negoziati di pace per Gaza. Donald Trump incalza: “Hamas si sbrighi, rischierà il "completo annientamento" se rifiuterà di cedere il potere. Le 41 navi di Flotilla sono state sequestrate da Israele. Arrestati 473 volontari, tra cui oltre 40 italiani. Tra i liberati anche il giornalista di Fanpage.it Saverio Tommasi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: flotilla - notizie

La "Flotilla" verso Gaza: tutte le ultime notizie sulla missione umanitaria

La "Flotilla" verso Gaza: tutte le ultime notizie sulla missione umanitaria

La "Flotilla" verso Gaza: tutte le ultime notizie sulla missione umanitaria

flotilla notizie diretta guerraFlotilla, le notizie in diretta sulla guerra a Gaza dopo la liberazione degli attivisti, Hamas: “Pronti al rilascio degli ostaggi”. Trump: “Si sbrighi”. - Le ultime news sulla liberazione degli attivisti di Global Sumud Flotilla: gli aggiornamenti in diretta dalla guerra tra Israele e Hamas ... Da fanpage.it

flotilla notizie diretta guerraGuerra Israele, domani in Egitto negoziati. Trump: Fare in fretta. Gaza quasi vuota. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele, domani in Egitto negoziati. Lo riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Notizie Diretta Guerra