Flotilla le notizie in diretta sulla guerra a Gaza dopo la liberazione degli attivisti Netanyahu | Piano Trump non andrà avanti senza rilascio ostaggi
Le ultime news sulla liberazione degli attivisti di Global Sumud Flotilla: gli aggiornamenti in diretta dalla guerra tra Israele e Hamas. Domani in Egitto i negoziati di pace per Gaza. Donald Trump incalza: “Hamas si sbrighi, rischierà il "completo annientamento" se rifiuterà di cedere il potere. Le 41 navi di Flotilla sono state sequestrate da Israele. Arrestati 473 volontari, tra cui oltre 40 italiani. Tra i liberati anche il giornalista di Fanpage.it Saverio Tommasi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
La "Flotilla" verso Gaza: tutte le ultime notizie sulla missione umanitaria
