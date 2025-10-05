Flotilla l’attivista di Ancona è tornata a casa | In carcere senza acqua
Silvia Severini, la cittadina di Ancona di 54 anni dipendente comunale e madre di due figli ventenni, partita a bordo della Global Sumud Flotilla verso Gaza è rientrata oggi in città. Severini è stata due giorni nel carcere israeliano di Ketziot. Questa notte il rientro in Italia con un volo charter dalla Turchia poi, dopo due ore di sonno, il ritorno verso la città dorica dove poco fa ha incontrato degli amici alla ‘House of Culture’ ad Ancona. Le prime parole. “ È un’emozione grande. Sono più tesa qui, più agitata qua che quando eravamo là. Non ero pronta per tutto quello che mi sta succedendo. 🔗 Leggi su Lapresse.it
