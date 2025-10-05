Flotilla l’arrivo a Fiumicino dell’inviato del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani | l’abbraccio con i familiari e i colleghi
Cori, applausi e uno sventolio di bandiere, tra cui quelle della Palestina hanno accolto, nella sala arrivi dell’aeroporto di Fiumicino, i 18 italiani della Global Sumud Flotilla rientrati da Istanbul. Al grido di ‘ Palestina libera ‘, oltre duecento le persone, tra familiari, amici e colleghi, che hanno stretto d’affetto, con abbracci e sorrisi, gli attivisti e i giornalisti arrivati. Tra loro anche l’inviato del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, accolto con entusiasmo e gioia da parte della redazione e dai suoi familiari. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
