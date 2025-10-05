Flotilla José Nivoi è arrivato in Italia Queirolo Palmas resta in Israele Tajani | Al lavoro per far rientrare gli altri entro martedì

Ilsecoloxix.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sbarcato a Istanbul nel pomeriggio, ieri sera alle 23.20 l’arrivo a Roma. “Bella ciao, free Palestine”, le prime parole. L’altro ligure rientra martedì. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

