Flotilla José Nivoi è arrivato in Italia Queirolo Palmas resta in Israele Tajani | Al lavoro per far rientrare gli altri entro martedì | Foto
Sbarcato a Istanbul nel pomeriggio, ieri sera alle 23.20 l’arrivo a Roma. “Bella ciao, free Palestine”, le prime parole. L’altro ligure rientra martedì. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
I rimpatri della Flotilla. Atteso in Italia Josè Nivoi. Ancora in Israele gli altri due genovesi. Pietro Queirolo Palmas non ha firmato per il rimpatrio volontario. "Ma l'espulsione dovrebbe arrivare a breve"
La sindaca ha chiesto rassicurazioni per Josè Nivoi e Pietro Queirolo Palmas. Il ministro degli Esteri: nessun segnale di maltrattamenti, in corso visita consolare. Il video degli attivisti della flotilla sedati per terra in un carcere israeliano e insultati dal ministro del
