Flotilla | Irene e Sara la detenzione delle attiviste in Israele è illegittima chiediamo la liberazione immediata

I gruppi di maggioranza dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna PD, AVS, M5S e Civici con de Pascale esprimono "la più ferma condanna per il gravissimo episodio che vede due cittadini della nostra regione – Irene e Sara – insieme ad altri attivisti internazionali, trattenuti da Israele a. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Flotilla, chi sono i 3 bolognesi fermati da Israele: Bologna, 2 ottobre 2025 – Sara Masi era insieme a Irene Soldati sulla Aurora, una delle prime imbarcazioni della Flotilla a essere intercettate dalla Marina israeliana. Sara Masi ha 39 anni ed…

E qui la nostra Irene in collegamento dalla Flotilla, dalla barca Selvaggia! Un grande abbraccio dall'equipaggio di terra!! Siete tutti noi! Buon viaggio ragazze, i Gazawi vi aspettano, siete l'umanità che non si arrende, che non ha confini

Flotilla, Bologna in ansia per Sara Masi e Irene Soldati. Il ritorno di Yassine Lafram - Le due donne a bordo della missione umanitaria non hanno firmato il foglio di via e resteranno in carcere in Israele ancora 72 ore prima

Flotilla, Bologna aspetta Sara Masi e Irene Soldati. Le famiglie: «Ore terribili, non sappiamo come le trattano» - Le due attiviste fermate dalla Marina israeliana si sono rifiutate di firmare il foglio di rilascio volontario e attendono l'espulsione per via giudiziaria