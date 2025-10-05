Flotilla il senatore Croatti | Siamo stati rapiti in acque internazionali Ora pensiamo a chi è ancora detenuto

Bolognatoday.it | 5 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È rientrato da poche ore a Rimini dalla sua famiglia, dopo giorni in navigazione nel Mediterraneo e l’arresto da parte delle forze dell’ordine di Israele. Ma l’attenzione del senatore di Avs Marco Croatti è tutta rivolta agli altri attivisti che devono essere ancora rimpatriati, tra cui 15. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: flotilla - senatore

Destinazione Gaza, il senatore Croatti a bordo della Global Sumud Flotilla. "Atto concreto e coraggioso"

Destinazione Gaza, c'è anche il senatore Croatti a bordo della Global Sumud Flotilla

Global Sumud Flotilla, salpata la nave con a bordo il senatore Croatti: "Portiamo una speranza di pace"

flotilla senatore croatti siamoFlotilla, parlamentari rientrati a Roma. Croatti: “Preoccupati per altri italiani”. VIDEO - Leggi su Sky TG24 l'articolo Flotilla, parlamentari rientrati a Roma. Riporta tg24.sky.it

flotilla senatore croatti siamoIl senatore Marco Croatti racconta i momenti più difficili dell'arresto: "Tremendamente preoccupati per gli italiani nel centro di detenzione" - "Siamo tremendamente preoccupati per tutti gli italiani rimasti nel centro di detenzione. Come scrive tg.la7.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Senatore Croatti Siamo