Flotilla il rientro ad Ancona dell' attivista Silvia Severini
Le immagini del rientro ad Ancona dell’ attivista Silvia Severini, cittadina anconetana di 54 anni dipendente comunale e madre di due figli ventenni partita verso Gaza a bordo della Global Sumud Flotilla e arrestata dalle autorità israeliane. La 54enne è stata due giorni nel carcere israeliano di Ketziot prima del ritorno in Italia, con un volo charter dalla Turchia. Per lei all’arrivo l’abbraccio con familiari e amici e uno striscione che recitava “10, 100, 1000 Flotilla, Bentornata Silvia” Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: flotilla - rientro
Gaza, Idf sequestra nave Freedom Flotilla “con aiuti umanitari”, 21 a bordo tra cui 2 italiani, Tajani: “Rientro in aereo o rimpatrio forzato”
"Gli italiani fermati sulla Freedom Flotilla stanno bene", il ministro Tajani rassicura: presto il rientro di Mazzeo
Ep.657 – Salpata da Barcellona la Global Sumud Flotilla, per rompere il blocco navale a Gaza – I dossier che attendono la politica al rientro
Domani il rientro degli altri attivisti della Flotilla: saliranno su un charter per Atene - X Vai su X
La redazione del Fatto e la famiglia accolgono il rientro da Israele dell’inviato sulla Flotilla Alessandro Mantovani - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, l’attivista di Ancona è tornata a casa: “In carcere senza acqua” - Questo articolo Flotilla, l’attivista di Ancona è tornata a casa: “In carcere senza acqua” proviene da LaPresse ... Scrive msn.com
Flotilla, gli attivisti maltrattati. Ben Gvir: "Seguite le disposizioni" - I 26 attivisti italiani arrestati in acque internazionali e rimpatriati raccontano maltrattamenti e torture "psicologiche" subite in carcere. Secondo huffingtonpost.it