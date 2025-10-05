Le immagini del rientro ad Ancona dell’ attivista Silvia Severini, cittadina anconetana di 54 anni dipendente comunale e madre di due figli ventenni partita verso Gaza a bordo della Global Sumud Flotilla e arrestata dalle autorità israeliane. La 54enne è stata due giorni nel carcere israeliano di Ketziot prima del ritorno in Italia, con un volo charter dalla Turchia. Per lei all’arrivo l’abbraccio con familiari e amici e uno striscione che recitava “10, 100, 1000 Flotilla, Bentornata Silvia” Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Flotilla, il rientro ad Ancona dell'attivista Silvia Severini