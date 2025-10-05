Flotilla il bergamasco Dario Crippa tornerà in Italia lunedì

Farà ritorno in Italia lunedì 6 ottobre Dario Crippa, il 25enne bergamasco trattenuto in Israele insieme ad altri attivisti della Sumud Flotilla. Il rientro è stato confermato dal ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, che ha annunciato la liberazione degli ultimi italiani ancora detenuti. Fermato nei giorni scorsi dalle autorità israeliane nel Mediterraneo, il giovane originario di Bergamo è figlio dell’assessora comunale Marzia Marchesi. È stata proprio la Farnesina a informare la famiglia nelle scorse ore. “Ci ha chiamato l’Unità di crisi, torna domani”, ha dichiarato la madre, sollevata per la conclusione positiva della vicenda. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

