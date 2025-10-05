Flotilla i genovesi Nivoi e Viani sono rientrati a casa | Importante continuare la protesta | Foto
L’attivista accolto alla stazione Principe dagli amici. Il leader del Calp: “Stupito dall’accoglienza”. In Israele resta Pietro Queirolo Palmas. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
Flottilla, i genovesi Nivoi e Viani sono rientrati a casa: "Ora è importante continuare la protesta" - Gli attivisti accolti alla stazione Principe dagli amici.
Luca, genovese sulla Flotilla, è rientrato: "Grazie per le mobilitazioni, ora ne servono altre" - Luca Viani è rientrato in Italia così come José Nivoi, ha lanciato un appello per continuare a scendere in piazza: "Perché il genocidio continua e altri compagni sono ancora ingiustamente detenuti"