Flotilla i genovesi Nivoi e Viani sono rientrati a casa | Importante continuare la protesta | Foto

Luca, genovese sulla Flotilla, è rientrato: "Grazie per le mobilitazioni, ora ne servono altre" - Luca Viani è rientrato in Italia così come José Nivoi, ha lanciato un appello per continuare a scendere in piazza: "Perché il genocidio continua e altri compagni sono ancora ingiustamente detenuti" ... Lo riporta genovatoday.it