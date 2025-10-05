Flotilla Fdi insiste contro Floridia | è inadeguata a presiedere Vigilanza

Roma, 5 ott. (askanews) – “Lo squallido attacco al direttore Sechi è soltanto l’ultimo episodio che dimostra l’inadeguatezza di Barbara Floridia quale presidente della Commissione Vigilanza Rai. È grave che chi dovrebbe svolgere il ruolo di tutela, garanzia e vigilanza sul Servizio pubblico utilizzi un video con frasi decontestualizzate, dandolo in pasto alla ferocia dei social per acchiappare like e fomentare i follower contro un giornalista. E poi una volta scoperta, anziché presentare le sue scuse, ha continuato nel suo atteggiamento protervo. Un comportamento inaccettabile che si aggiunge a una lunga lista che danno la dimensione del fallimento della presidenza Floridia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

