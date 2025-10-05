Flotilla e veleni da Israele | Greta Thunberg maltrattata? Menzogne
Il ministero degli Esteri israeliano ha smentito che Greta Thunberg e gli altri membri della Global Sumud Flotilla siano stati maltrattati durante la detenzione. «Sono sfacciate menzogne. Tutti i diritti legali dei detenuti sono pienamente rispettati», ha scritto il ministero degli Esteri su X. «E' interessante notare che Greta stessa e altri detenuti si sono rifiutati di accelerare la loro espulsione. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Dello Strologo e la Flotilla per Gaza: “I 40mila veri costruttori di pace lontani dai veleni social”
Anche Napoli protesta a Roma. Una delegazione napoletano si è recata nella Capitale per partecipare alla manifestazione nazionale a favore dell'intervento della Global Sumud Flotilla. #ilmattino #napoli #roma #gaza #flotilla #protesta #manifestazione - facebook.com Vai su Facebook
Per Maria Elena Delia, portavoce della #Flotilla e docente di matematica, il #7Ottobre "si colloca in 80 anni di occupazione". Sui social veleno contro #Berlusconi e la destra. Il ritorno in Italia? Una questione di denaro... - X Vai su X
Flotilla, i racconti degli italiani: «Trattati come terroristi: da bere acqua rancida». Israele: «Greta Thunberg maltrattata? Falso» - Sono tornati in Italia i primi 26 attivisti italiani della Flotilla per Gaza, liberati dopo la detenzione in Israele seguita al sequestro delle imbarcazioni dirette verso la Striscia. Scrive msn.com
“Maltrattamenti a Greta Thunberg e agli altri della Flotilla? Menzogne”: Israele prova a negare le decine di testimonianze - Il ministero degli Esteri israeliano contesta le testimonianze degli attivisti rilasciati, tra il giornalista del Fatto ... Segnala ilfattoquotidiano.it