Flotilla e veleni da Israele | Greta Thunberg maltrattata? Menzogne

Il ministero degli Esteri israeliano ha smentito che Greta Thunberg e gli altri membri della Global Sumud Flotilla siano stati maltrattati durante la detenzione. «Sono sfacciate menzogne. Tutti i diritti legali dei detenuti sono pienamente rispettati», ha scritto il ministero degli Esteri su X. «E' interessante notare che Greta stessa e altri detenuti si sono rifiutati di accelerare la loro espulsione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Dello Strologo e la Flotilla per Gaza: "I 40mila veri costruttori di pace lontani dai veleni social"

Flotilla, i racconti degli italiani: «Trattati come terroristi: da bere acqua rancida». Israele: «Greta Thunberg maltrattata? Falso» - Sono tornati in Italia i primi 26 attivisti italiani della Flotilla per Gaza, liberati dopo la detenzione in Israele seguita al sequestro delle imbarcazioni dirette verso la Striscia.

"Maltrattamenti a Greta Thunberg e agli altri della Flotilla? Menzogne": Israele prova a negare le decine di testimonianze - Il ministero degli Esteri israeliano contesta le testimonianze degli attivisti rilasciati, tra il giornalista del Fatto ...

